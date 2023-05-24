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جورجينا تفاجئ الجميع بإطلالة مثيرة للغاية.. وهذا رد فعل رونالدو(صور)

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جورجينا وشقيقتها
الأربعاء، 24-05-2023 09:12 ص

 

 

احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا روديغيز حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاد شقيقتها إيفانا رودريغيز، بملابس مثيرة للغاية.

وشاركت جورجينا متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورا من احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها، وظهرت صديقة "صاروخ ماديرا" مرتدية جمبسوت أبيض مفتوح الظهر، بينما كانت شقيقتها إيفانا مرتدية ملابس فضفاضة باللون الأسود، وعلقت على الصور التي نشرتها قائلة: "مدريد.. الاحتفال بعيد ميلاد توأم روحي الـ31.. أحبك شيما".

وترك كريستيانو رونالدو أربعة رموز تعبيرية للقلب كتعليق تحت منشور جورجينا.

كما تفاعل الجمهور على نطاق واسع مع الصورة، فقد حظيت بإعجاب أكثر من 4 ملايين و500 ألف شخص خلال 24 ساعة من نشرها.

كما نشرت جورجينا مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي تمارس الرقص والتمارين الرياضية في الصالة.

يذكر أن إيفانا رودريغيز هي شقيقة جورجينا الكبرى، تعيش في مدينة خيخون شمال غرب إسبانيا.

 

تشارك شقيقة جورجينا حياتها عبر حسابها على "إنستغرام"، مع شريكها، النحات كارلوس غارسيا (45 عاما)، وهو صديق لكريستيانو ومصمم تمثال نصفي للاعب يقع في مطار "ماديرا" الدولي، ويقال إن رونالدو هو من عرف إيفانا بصديقه كارلوس غارسيا.




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