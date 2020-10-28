جريمتهم هزت مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في 4 شباب

الأربعاء، 28-10-2020
06:50 م
محمد فضل
نفذت وزارة الداخلية
، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام
شنقا،
بحق 4 أشخاص، أدينوا في حادث حرق
ملهى ليلي في العجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصا قبل
عامين.
فقد حكمت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، بالإعدام
، على
كل من، محمد عماد علي، 18 عام، ومحمد عبد الرحمن عبدالرحمن، 19 عام، ومحمد جمال،
19 عام، ومحمود سعيد، بعد موافقة المفتي، إثر حرق
هم ملهى “بار الصياد” في منطقة العجوزة،
وتسببهم بمقتل 17 شخصا.
وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، عن ضلوع المتهمين فيما هو منسوب
إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الجريمة،
وجاء ذلك انتقاما من القائمين على المحل، بعد طردهم للمتهمين منه.