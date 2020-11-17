جامعة الفيوم تعلق على حدوث واقعة مخلفة بالشرف داخل حرمها

الثلاثاء، 17-11-2020
04:18 م
أحمد سالم
قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
أن الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الاخبارية بالأمس بشأن حدوث واقعة
مخلَّة بكلية التربية النوعية ليس له أي أساس من الصحة، وأن جامعة الفيوم
كمؤسسة تعليمية عريقة تعمل على إرساء قواعد الأخلاق داخل جدرانها وخارجها، وأن كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب مشهودٌ لهم بسمو الأخلاق ورفعتها.
أوضح شديد، أن النجاح الذي تحققه الجامعة على كافة المجالات وخاصة في الأونة الأخيرة قد أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس فسوَّلت لهم نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.
و تهيب جامعة الفيوم
بكافة السادة الصحفيين والإعلاميين الشرفاء تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقًا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.
وتؤكد الجامعة على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يسيء إلى مؤسسة علمية عريقة كجامعة الفيوم
يشهد لها الجميع بالنجاح وتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والمجتمعية.