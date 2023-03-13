تهز الجيزة.. ذبح حماته وقطعها إلى أشلاء لسبب صادم





أدلى المتهم بقتل حماته باعترافاته أمام رجال التحقيق بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

المتهم وقف بهدوء وثقة يحسد عليها يشرح كواليس جريمته البشعة بقرية سقارة، وزعم: "حماتي دمرت حياتي والناس كلت وشي بسبب اللي بتعمله".

وادعى المتهم أن تعدد الروايات وكثرة الأقاويل حول سوء سلوك حماته دفعه للتفكير في التخلص منها "دبحتها وقطعتها أجزاء".، حسب مصراوي.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بتغيب سيدة في ظروف غامضة.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بتشكيل فريق بحث مكبر تركزت جهوده على فحص علاقات السيدة المبلغ بتغيبها ورصد آخر مشاهدات لها وتفريغ سجل المكالمات.

جهود البحث الجنائي تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت إلى مقتل السيدة على يد زوج ابنتها.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الشرطة بقيادة المقدم محمد طبلية رئيس المباحث القبض على المتهم الذي أقر بقتله حماته وتقطيعها أجزاء تخلص منها بأماكن متفرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.