الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
توقيت مصر 04:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل القبض على بطل أفلام مخلة مصري في المطار بعد عودته من روما(صور)

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

تحذير عاجل.. 6 كلمات لا تكتبها في محرك البحث "جوجل" فقد تدمر حياتك

أول ظهور لخطيبة مصطفى شوبير وسط فرحة عارمة من والدته

أب ينهي حياة نجله بمساعدة صديق الضحية ويلقي جثمانه في النيل لسبب صادم

تفاصيل القبض على نجل الشيخ محمد حسان متلبساً بـ"مخدرات وسلاح"

فيديو غير لائق.. تحرك عاجل من السعودية ضد ممارسيين صحيين

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

قرار جديد من جيش الاحتلال بشأن العملية البرية في لبنان

75 مليون جنيه تدخل نادي الزمالك برعاية تركي آل الشيخ.. ما القصة؟

تفاصيل القبض على بطل أفلام مخلة مصري في المطار بعد عودته من روما(صور)

تت
ا
الإثنين، 11-11-2024 02:22 م

 

أمرت جهات التحقيق، بحبس مواطن مصري 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات إباحية .

 

وألقت الأجهزة الأمنية في مطار سفنكس الدولي، القبض على شاب مصري في الثلاثين من عمره، لدى عودته من روما.

 

ووفق التحريات، فإن المتهم كان قد صدر قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول على خلفية اتهامه بنشر أفلام إباحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وبعد القبض على المتهم في مطار سفنكس، شبهه البعض بشخصية الفنان عادل إمام في فيلمه الشهير "عنتر شايل سيفه"، حيث توجه إلى العاصمة الإيطالية روما سعيا وراء لقمة العيش لكنه استغل في تمثيل الأفلام الإباحية.

 

وكان الشاب المصري المتهم، قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن أنه حصل على بكالوريس في التجارة من جامعة عين شمس، وبدأ حياته في العمل بمجال التسويق وعدد من الفنادق السياحية ثم اتجه للعمل في تسويق مستحضرات التجميل وبعدها غادر إلى روما وكان ذلك في العام 2005.

وزعم المتهم أنه بدأ تمثيل الافلام الإباحية، بعد سفره إلى روما، وأنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل على حد زعمه.


إقرأ ايضا

google-browser-updates

تحذير عاجل.. 6 كلمات لا تكتبها في محرك البحث "جوجل" فقد تدمر حياتك

ت

أول ظهور لخطيبة مصطفى شوبير وسط فرحة عارمة من والدته

مك

أب ينهي حياة نجله بمساعدة صديق الضحية ويلقي جثمانه في النيل لسبب صادم