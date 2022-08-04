تعليق جرئ من إيمي تاتو على وقف برنامجها بقرار رسمي

الخميس، 04-08-2022
12:00 م
علقت إيمي تاتو
على
قرار وقف برنامج
ها على قناة "الشمس" بعد حالة الجدل الكبيرة بعد الإعلان
عن خوضها تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "ضي القمر".
وكتبت إيمي تاتو
عبر
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: "الحمد لله والفضل كله
لله قدر الله وما شاء فعل.. هوه أنا بصراحة مش عارفة ليه حصل غضب على السوشيال
ميديا، وخصوصا عند بعض الإعلاميين، وخصوصا المبتدئين، الموضوع أخد أكبر من حجمه،
الموضوع كله كان فقرة في برنامج بتقدمه مذيعة أصلاً، اكتمال الموضوع أو نهيه ولا
فرق معايا".
وأضافت تاتو
:
"أنا قبلته بناء على طلب كثير من السيدات عن عرض بعض المعلومات والتجارب اللي
تخص جمال المرأة وعلاقتها بالشعر والبشرة والتاتو
.. أنا اتعرض عليه كتير من
التمثيل والظهور في برامج وحلقات خاصة وعرض قصة حياتي وعلطول برفض لأني فعلا
تركيزي كله على شغلي".
وذكرت: "وده
البرنامج الوحيد اللي قبلته لأنه خاص بفقرة عن المرأة اعتبرته كدردشة زي مبدردش
على بيدج المطبخ
أو التاتو
، كبرتو الموضوع أووووي ودي معاها ودي معهاش، وهوه لا
فارق عندي من أساس، أنا برفض أي عرض منتج كإعلان مع إن المكسب من وراه كتير، أنا
برفض لقاءات كتيييير مع صحفيين وقنوات معروفة جدا وكمان بمقابل مادي".
وتابعت: "أنا
برفض دخولي في التمثيل مع إن كتير شجعني إني أقبل، وبرفض استغل بيدجاتي لأي نوع من
الترويج أو زيادة الرتش، وكل شغلي تاتو
هات والمطبخ
كحب دردشة معاكم وليس أكتر.. مع
احترامي طبعا لقناة الشمس وغيرها أنا أقدر على بيدج واحد من بيدجاتي مع أحلى فانز
أوصلهم اللي عيزاه وتحت أمرهم في أي استفسار".
واختتم إيمي تاتو
قائلة: "هناك العديد من الإعلامين المحترمين ومن النقابة ومن أعضاء التمثيل
بوجه لهم الشكر، وأحب أوصل معلومة خصوصا للإعلاميين المبتدئين اللي شنوا الهجوم
وغيرهم.. حب الناس مش بيشترى بالفلوس، حب الناس ده من عند الله ولا بالشهادات ولا
التدريبات، وأنا حب الناس ليا يسوى كنوز الدنيا".
وكان المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام قد قرر وقف برنامج
إيمي تاتو
على قناة "الشمس" وقال
المجلس في بيان له: "قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف
برنامج إيمي تاتو
على قناة الشمس، بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق
البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة، وتحويل المسئول
القانوني للتحقيق فى المخالفات المنسوبة للقناة".
وكان من المقرر أن
تناقش إيمي تاتو
في البرنامج كل ما يخص المرأة وجمالها سواء الشكلي والروحي، وما
ينقص أي امرأة.
و"إيمي
تاتو
" صاحبة صالون تجميل
لفتت الأنظار إليها وأثارت الجدل بمقاطع فيديو تتحدث
فيها بطريقة ملفتة عن تفاصيل من حياتها وعملها، وأصبحت فيديوهاتها
"تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقام عدد من الفنانين بتقليدها.