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في البحيرة..

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

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تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس
 
الثلاثاء، 24-11-2020 04:09 م
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء ، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون” بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.

كما قرر محافظ البحيرة، استثناء القيادات وأطقم العمل من قرار تعطيل الدراسة وفق للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

وكان محافظ البحيرة، قرر تعطيل الدراسة السبت الماضي، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون”، بنطاق مراكز “إدكو ورشيد وكفر الدوار”.

تعطيل الدراسة بجميع المراحل التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

 

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