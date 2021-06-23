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قرار مرتقب

خلال أيام.. رفع أسعار البنزين

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الأربعاء، 23-06-2021 09:05 م

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الثالث هذا العام مطلع الشهر المقبل بعد أن رفعت أسعار البنزين 25 قرشاً للتر خلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، بينما ثبتت أسعار السولار.
ويتوقع الخبراء أن تصدر الحكومة قرارًا برفع أسعار البنزين، بعد تزايد الأسعار العالمية.
حيث شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.
كما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق، بحسب “تاس + بلومبرغ”.
ويأتي الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
 

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