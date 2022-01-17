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تطورات مفاجئة في قضية تشاجر ابنة عصام الحضري مع فرد أمن

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شدوى عصام الحضري
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 09:22 ص
كشف المحامي أشرف عبد العزيز، عن تصالح الكابتن عصام الحضري وأسرته مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنته شدوى.
وكتب عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».«لمن يهمه الأمر، إجراء جديد من كابتن الحضري، كلف كابتن عصام الحضري وأسرته مكتب أشرف عبد العزيز المحامي باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح صباح اليوم مع الشاب حارس الأمن فيما يخص إتلاف سيارة ابنته شدوى عصام الحضري».
وكانت النيابة في الشيخ زايد، أمرت  بحبس "فرد أمن إداري" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التشاجر مع ابنة عصام الحضري وصديقيها في كمبوند عقب خلاف على ركن سياراتهم.
وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة بعدما أشار فرد الأمن في أقواله الأولية أن ابنة الحضري وصديقيها لم يلتزموا بتعليمات إدارة الكومبوند وتحدثوا معه بطريقة غير لائقة ما أدى لحدوث مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي.
 

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