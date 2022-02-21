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تسريب يكشف ثروة علاء وجمال مبارك في أحد البنوك

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الإثنين، 21-02-2022 10:12 ص
كشف تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" أن علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا.
وذكر موقع "روسيا" اليوم نقلا عن صحيفة " "نيويورك تايمز" أن صحيفة "زود دويتشه" تسايتونغ الألمانية تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بها، وظهر اسما جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان ستة حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003.

كما كشفت التسريبات عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية من بينهم رجل الأعمال حسين سالم والذي وصفته التسريبات بـ"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة". وأيضا اللواء عمر سليمان الذي وصلت أجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون إسترليني.

في السياق نفسه أصدر البنك بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك".

وأضاف: "الأمور المعروضة تاريخية في الغالب ... وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".
 

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