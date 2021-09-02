تسريب صورة لفنان شهير بدون باروكة رأسه.. شاهد شكله الصادم

الخميس، 02-09-2021
01:05 م
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة للفنان
السوري الشهير ياسر
العظمة من دون الشعر المستعار "الباروكة
"، الذي اعتاد الظهور به.
وأظهرت الصورة الفنان
أصلع الرأس،
ما جعل البعض يعبر عن صدمته من اختلاف شكله تمامًا بدون باروكة
.
وكات نشر ياسر العظمة
صوراً تذكارية من مسلسل "الشاطر
والمشطور"، الذي تم إطلاقه عام 1973 برفقة مجموعة من الممثلين، وذلك عبر
صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلق ياسر على الصور قائلاً :"صور تذكارية من مسلسل الشاطر والمشطور
عام 73 من تأليفي وإخراج الفنان
الصديق سليم صبري ولم تعرض منه إلا حلقة واحدة
وفقدت باقي الحلقات خلال حرب 73".
واضاف العظمة :"يظهرفي الصور مجموعة الزملاء والزميلات بسام لطفي
،ثراء دبسي ،انطوانيت نجيب، نبيل خزام ، عصام عبه جي، رياض شحرور".