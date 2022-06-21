تسريب صوتي.. فنان شهير يهاجم عادل إمام: مقطع الفنانات بوس

الثلاثاء، 21-06-2022
09:20 ص
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
تصريحات مسربة للفنان أحمد زاهر
يتحدث فيه عن الفنان عادل إمام
، بسبب رفضه دخول
الأخير ابنته مجال الفن.
وجاءت تصريحات
"زاهر" ردًا على رفضه أداء بناته "ليلى" و" ملك"
لمشاهد قبلات
في أعمالهن الفنية، حيث رفض ذلك على الإطلاق.
وقال زاهر في مقطع مسرب: أنا
أرفض هذا لأن تلك قناعاتي .. ولم أتحدث في الدين ولم أطلب من الفنانين التوقف عن
هذه المشاهد .. أنا أتحدث عن نفسي فقط و أرفض هذه المشاهد .
وتابع : منذ بداية عملي الفني
لم ألجأ لهذه المشاهد .. والجمهور يحترمني وحققت نجاحا لا بأس به بدون تلك المشاهد
.. وأنا متسق مع نفسي.
وأضاف "زاهر" :
الفنان عادل إمام
منذ طفولتنا مقطع الفنانات
بوس .. ولما اتسأل قال إنه مش عايز
بنته تدخل المجال الفني .
كانت الفنانة المصرية نجلاء
فتحي، هاجمت الفنان عادل إمام
، ووصفت أفلامه بـ "الفاسدة" وذلك في أحدث
ظهور لها بعد غياب 20 عاما.
وقالت فتحي، خلال مقطع فيديو:
" عادل إمام
اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجمهور .. اللي عملك الشعب اللي
دفع فيك تذكرة ووصل أجرك لملايين ".
وأضافت: أعماله كلها فساد
لمحبة الفساد.. يعني في الآخر يطلع الفاسد هو الرابح .. 40 سنة وأنت بتشرب الناس
اللي أنت عاوزة .. اللي الدولة عوزاه".