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تسريب جنسي فاضح.. عميد كلية الآداب يمارس الرذيلة مع طالبة داخل مكتبه (صور)

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طالبة
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السبت، 27-08-2022 12:02 م


في واقعة هزت المجتمع السوري وتناولتها وسائل إعلام مختلفة، تم تداول صور مسربة لعميد كلية الآداب في جامعة البعث بحمص يمارس الرذيلة مع إحدى الطالبات.

ونشرت شبكات محلية موالية ومعارضة من بينها كابوس جرابلس ونور حلب لقطات توثق فيها قيام عميد كلية الآداب بجامعة البعث نزار محمد عبشي بممارسات غير أخلاقية مع إحدى الطالبات.
وأشار المصدر تورط العميد بعمليات ابتزاز جنسي مقابل نجاح الطالبات، وأورد اسم الطالبة المتورطة ووثائق تؤكد حصولها على علامة مرتفعة في مادة “النقد الأدبي 2” لطلاب السنة الرابعة التي يقوم العميد بتدريسها.
وتشهد جامعات في سوريا فضائح مماثلة، حيث أفادت صفحة دمشق الآن أن جامعة دمشق أصدرت قراراً يقضي بطرد عضو الهيئة التدريسية بكلية العلوم السياسية الدكتور صابر علي بلول على خلفية تهم تتعلق بابتزاز طالبات لقاء منفعة جنسية بالإضافة لبيع شهادات ماجستير ودكتوراه لأشخاص من ذوي النفوذ.
كما نشرت صفحات محلية فضيحة مصورة للدكتور "محمد علي. م"  في جامعة تشرين وقالت إنه ظهر عارياً في فيديوهات وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء مع إحدى الطالبات.


وفي ذات الشهر، سربت صفحات تسجيلاً لأحد الأساتذة الجامعيين وهو يُجري مكالمة مرئية مع إحدى الطالبات ويطالبها بخلع ملابسها ويتكلم معها بكلام خادش للحياء، مقابل مساعدتها بالنجاح في المنهاج الذي يدرسه بالجامعة.
ومنذ عام 2016 ، تظهر إلى العلن فضائح وقضايا فساد أكاديمية وجنسية في الجامعات السورية ، كان أبرزها عمليات ابتزاز جنسي مارسها أستاذ جامعي في قسم علم الاجتماع يُدعى علي بركات بحق طالبات مقابل إنجاحهن في المقررات التي يُدرِّسها.

 

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