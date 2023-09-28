تسبب الوفاة بعد أكلها بساعات.. تحذير عاجل من سمكة سامة في الأسواق





عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان" شديدة السمية وتسبب الوفاة.. احذر سمكة خطيرة تهدد حياتك في وجبة البساريا".

وجاء في التقرير أن هناك تحذير خطير بثه أطباء بيطريون، من سمكة سامة عثر عليها داخل أسماك البساريا، بالأسواق، والتي اشتراها أحد المواطنين.

وأوضح التقرير أن:" السمكة المعروفة بـ أسنان الأرنب، هي السامة، وأنها تسبب الوفاى بعد تناولها بساعات قليلة ".

وكشف التقرير أن رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين شيرين زكي، قالت إن سم السمكة يسبب شللا في الجهاز التنفسي، وأن سم السمكة لا يتركز في كبدها فهذا ليس صحيحًا، لآنه يتواجد تحت جلدها وينتقل للبساريا الملاصقة، كما أن سمها لا علاج ولا مصل له".