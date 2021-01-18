تدهور خطير في حالة فنان شهير.. وزوجته: دخل في غيبوبة

الإثنين، 18-01-2021
09:58 ص
المصريون
تدهور
ت الحالة الصحية للفنان السعودي الشهير خالد سامي
،
داخل إحدى المستشفيات، فيما أكدت زوجته أنه دخل في غيبوبة
منذ أيام بعد تعرضه لانتكاسة
صحية جديدة.
وقالت زوجته "عائدة العتيبي" عبر حسابها على موقع
التواصل الاجتماعي " تويتر": إنه بعد نحو أسبوع من غيبوبة
زوجها، ولعدم معرفة
السبب، يجري الآن إجراء فحص نخاع العظم، لمعرفة وتشخيص سبب الغيبوبة
بصورة دقيقة”،
مضيفة: "يارب الطف بعبدك خالد سامي
".
وتعرض خالد سامي
لضيق تنفس دخل على إثره العناية المركزة،
كما وُضع على أجهزة التنفس الصناعي.
من جهتهم، تفاعل عددٌ كبيرٌ من المتابعين، مع تغريدة “العتيبي”،
متمنّين الشفاء لزوجها في القريب العاجل.
وكان الفنان خالد سامي
قد خضع لإجراء عملية
زراعة كبد مؤخرًا، ولم تشهد حالته تحسنًا ملحوظًا.