تحذير عاجل لجميع أصحاب الشقق المغلقة بالقاهرة

طالب المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، المواطنين أصحاب الشقق المغلقة وغير المستخدمة بضرورة التقدم بطلب إلى الشركة لحبس المياه حتى لا يتم إصدار فاتورة وتحميل أعباء مالية عليهم مقابل استدامة الخدمة وعندما يرغب المواطنون في إستعادة الخدمة يتقدم بطلب جديد حفاظا على حقوقهم.



وقال "الشيمي"، في بيان، إنه في حالة رغبة المواطنون في استمرار الخدمة لفترات محددة يمكنهم تركيب عداد مياه مسبق الدفع وهو متوفر بفروع الشركة المنتشرة على مستوى محافظة القاهرة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه يجب عند التقدم بطلب لحبس المياه تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة صادرة من الشركة وطلب بإيقاف إصدار الفواتير وسداد كافة المستحقات السابقة وإقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الشركة.