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تبدأ الاثنين.. الحكومة تمنح الموظفين 7 أيام إجازة خلال 9 أيام فقط

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مصطفى مدبولي
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الثلاثاء، 11-04-2023 10:23 ص

 

تمنح الحكومة 7 أيام إجازة للمواطنين خلال 9 أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين المقبل ليعود الموظفون للعمل يومين تعقبها 6 أيام إجازة.

 

ويحصل المواطنون على إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 شهر أبريل 2023، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

كما يحصل المواطنون على إجازة 6 أيام متصلة بحسب قرار رئيس الوزراء، حيث تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

 

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