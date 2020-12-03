الخميس 03 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

رانيا يوسف عن عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار

تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا

رسالة هامة من السعودية للأزهر الشريف

ADS
 

تامر حسني يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي بدعابته الغريبة عن حصان أحمد السقا

تامر حسني
تامر حسني يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي بدعابته الغريبة عن حصان أحمد السقا
 
الخميس، 03-12-2020 08:36 ص المصريون
أثار الفنان تامر حسني موجة من الاستغراب والضحك بعد ظهوره في مهرجان القاهرة السينمائي.

وسًئل تامر حسني من الفنان أشرف عبد الباقي عن سبب غيابه عن الساحة خلال الفترة الماضية فقال: كنت مشغول شوية أنا والسقا بنتخانق على الفضائيات وهنتصالح على الفضائيات برضو.

وحضر أحمد السقا إلى المسرح واحتضن تامر حسني أمام الكاميرات.

لكن نكات تامر حسني لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث سأله أشرف عبد الباقي: تفتكر أحمد السقا ممكن يشتغل ايه لو الحكاية طولت شوية؟ .. هو معروف عنه الجدعنة ولو فتح مطعم هيأكلنا كلنا ببلاش .. ليرد تامر حسني ساخرا: ولو بعتلنا أكل دليفري هيبقى بالحصان "في إشارة إلى حب السقا لركوب الخيل".
 

إقرأ ايضا

102018120599758

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

30-11-20-397889742

رانيا يوسف تكشف سر عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

download

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

أخبار متعلقة

عمرو دياب

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران سويا بعد ساعات من انتشار خبر انفصالهما

تامر حسني

تغريدة صادمة من بسمة بوسيل عن " البهائم " بعد إعلان انفصالها عن تامر حسني

6423828_1554384654

فنانة شهيرة تحتفل بالزغاريد لانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل (فيديو)

تامر حسني

بسمة بوسيل تفاجيء تامر حسني بقرار قوي ضده .. وهكذا رد

تامر حسني

مفاجأة مدوية في طلاق تامر حسني و بسمة بوسيل