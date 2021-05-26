تامر أمين يثير ضجة بعدما أطلق هذا الوصف على سمير غانم

الأربعاء، 26-05-2021
09:14 ص
أثار الإعلامي تامر أمين
، جدلا
واسعاً على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، في اول ظهور إعلامي
له بعد عودته للعمل
عقب انتهاء قرار وقفه لمدة 3 شهور، بسبب حديثه عن الفنان الراحل سمير غانم
،
وإطلاقه وصف "أضحوكة مصر" على الفنان الراحل.
وعاد تامر أمين
للظهور مرة
ثانية، عبر برنامج “آخر النهار” المعروض على شاشة تلفزيون النهار، بعدما توّقف
لمدة 3 أشهر إثر أزمة شديدة بعد ما أساء إلى أهل الصعيد في إحدى حلقات برنامجه قبل
التوقف.
وخلال حلقة العودة تحدث عن
الفنان الراحل سمير غانم
، الذي رحل يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع
المرض، وفي بداية حديثه قال تامر أمين
“سمير غانم
أضحوكة مصر”، مما أثار غضب رواد
مواقع التواصل الاجتماعي.