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تامر أمين يثير ضجة بعدما أطلق هذا الوصف على سمير غانم

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في أول ظهور بعد عودته من الإيقاف

تامر أمين يثير ضجة بعدما أطلق هذا الوصف على سمير غانم

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الأربعاء، 26-05-2021 09:14 ص


أثار الإعلامي تامر أمين، جدلا واسعاً على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، في اول ظهور إعلامي له بعد عودته للعمل عقب انتهاء قرار وقفه لمدة 3 شهور، بسبب حديثه عن الفنان الراحل سمير غانم، وإطلاقه وصف "أضحوكة مصر" على الفنان الراحل.
وعاد تامر أمين للظهور مرة ثانية، عبر برنامج “آخر النهار” المعروض على شاشة تلفزيون النهار، بعدما توّقف لمدة 3 أشهر إثر أزمة شديدة بعد ما أساء إلى أهل الصعيد في إحدى حلقات برنامجه قبل التوقف.
وخلال حلقة العودة تحدث عن الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وفي بداية حديثه قال تامر أمينسمير غانم أضحوكة مصر”، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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