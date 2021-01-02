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بيان من المهن التمثيلية يكشف مصير محمد رمضان بعد التحقيق معه

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بيان من المهن التمثيلية يكشف مصير محمد رمضان بعد التحقيق معه

29-12-20-831402988
محمد رمضان
 
السبت، 02-01-2021 01:54 م المصريون

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا كشفت فيه نتيجة التحقيق مع الفنان محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع بعد انتشار صور له مع فنانين اسرائيليين خلال تواجده في دبي.
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخراً على ان يستكمل تصويره لمسلسل "موسى" الذي سيعرض في موسم رمضان 2021.
يذكر ان محمد كان ثد طرح أغنيته الجديدة "يلا بينا" عبر قناته على "يوتيوب" ألحان محمد يحيى كلمات محمد رمضان وتوزيع وسام عبد المنعم.
 

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