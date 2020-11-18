بعد نجاح اللقاحات في مقاومته.. كورونا يفاجئ العالم بأعراض جديدة

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كورونا
 
الأربعاء، 18-11-2020 01:11 م المصريون

بينما تضع شركات عالمية كبرى لمساتها الأخيرة على لقاحات مضادة للعدوى. كشفت دراسة طبية حديثة، عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد 19"،
وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن قائمة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد تضم كلا من اضطراب السكر في الدم والجهاز الهضمي مثل الإسهال، إضافة إلى الشعور بالإعياء والضعف.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا إلى أقسام الطوارئ في 5 مستشفيات بولاية نيويورك التي تعد من الأكثر تأثرا بالوباء في الولايات المتحدة.
وأظهرت النتائج أن 57.5 في المئة من مرضى "كوفيد 19" الذين دخلوا المستشفى، اشتكوا من الضعف وحالة من التشويش الذهني.
والمعروف في الوقت الحالي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد تتراوح بين فقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى ارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو الشعور بالعياء.
في غضون ذلك، قال 55.5 في المئة من المرضى إن مستوى السكر لديهم أصبح خارج السيطرة من جراء الإصابة بالعدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحولت إلى جائحة عالمية.
وأبلغ 51.4 في المئة من المرضى عن اضطرابات في الجهاز الهضمي، أما الذين تفوق أعمارهم 65 عاما فاشتكوا من الإسهال.
وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين عانوا من الجفاف (نقص السوائل) والتشويش الذهني وارتفاع السكر في الدم كانوا من الأكثر عرضة للوفاة بسبب "كوفيد 19".
وتقول الدراسة إن من شأن نتائجها أن تساعد المستشفيات على تحديد المرضى الأكثر حاجة إلى الرعاية الطبية، أي ذوي الأولوية.
 

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