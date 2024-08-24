السبت 24 أغسطس 2024
توقيت مصر 19:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قتل جاره بسبب نشع مياه في بورسعيد

بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب

لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

شاهد.. حميد الشاعري يعتدي على حلاقه داخل الصالون

مروان بابلو يكشف مفاجأة عن سبب اعتزاله الغناء

ماذا قال التقرير الطبي عن حالة شقيق محمد فؤاد؟

النيابة تستمع لطبيب مستشفى عين شمس ومحمد فؤاد يتخلف عن الحضور

محمد فؤاد: أنا والطبيب في طريقنا للصلح.. وبقولك للسوشيال ميديا بلاش هري

إيران تكشف سر التأخر في الرد على اغتيال هنية وكيف سيردون

بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب

AA1pmfdu
المستشار ياسر قنطوش
السبت، 24-08-2024 03:45 م نسمه عبد الوهاب
أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش في بيان صحفي أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 24 أغسطس، عن تنحيه عن قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص.
جاء بيان قنطوش بعد مداخلة أجرتها المطربة شيرين عبدالوهاب، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، وقالت خلالها إن حتى محاميها لم يتحدث بشكل واضح عن حقها، كما أشارت إلى عدم معرفتها بسبب خسارتها قضيتها مع "روتانا" والتي تسبب في دفعها مبلغ مالي كبير كتعويض وشرط جزائي للشركة.

وقال قنطوش في البيان: لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحاميين الذي كان مسؤولا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا.

وأشار قنطوش في بيانه إلى أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءا كبيرا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا.

وأكد المستشار ياسر قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل يكشف خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.


إقرأ ايضا

AA1pm4qg

قتل جاره بسبب نشع مياه في بورسعيد

AA1piDCT

لماذا ترفض شيرين عبدالوهاب التصالح مع روتانا؟

BB1pP3JV

أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

أخبار متعلقة

640px-شيرين

بيان رسمي مفاجئ من شيرين.. ماذا قالت؟