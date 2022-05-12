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بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

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الخميس، 12-05-2022 12:51 م

تسبب فيديو مسرب لعارضة الأزياء السعودية الشهيرة التي تقيم بالخارج مودل روز، بموجة غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد ضجة توابع طلاقها من رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي اتهمها بخيانته مع شاب أجنبي.
ظهرت مودل روز على متن يخت سياحي مع أصدقائها وهي مرتدية البيكيني وتقوم في فيديو فاضح بالرقص على "الاربعة" تلبية لطلب أحدهم الذي نعتها بـ"العاهرة".
الفيديو لاقى عدد من الانتقادات والغضب،خاصة أنها ظهرت في موضع فاضح تلبي طلبات صديقها.
وكانت ظهرت "روز" في فيديو دعائي سابقاً في معطف الاستحمام، ولدى انحنائها بان صدرها ما تسبب بموجة جدل واسعة اذ اتهمها المتابعون انها تسعى عبر ابراز مناطق حساسة من جسدها الى تحقيق عدد مشاهدات كبير.
 

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