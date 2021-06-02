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بعد ساعات من فسخ خطوبتها .. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن نهائيا

فنانة
بعد ساعات من فسخ خطوبتها .. فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن نهائيا
Native
الأربعاء، 02-06-2021 08:15 ص أحمد عادل شعبان
أعلنت الفنانة آمال ماهر اعتزال الفن نهائيا وذلك بعد 24 ساعة من إعلان فسخ خطوبتها .

وقالت آمال في بيان عبر صفحتها الرسمية: جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي..
أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

وأضافت: و إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. كل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي
كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم وإجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.

وأنهت كلامها قائلة: شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. و شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا.
 

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