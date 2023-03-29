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بعد حكم بحبسه عامًا.. رفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك السابق

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ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 29-03-2023 12:31 م

قضت محكمة الأسرة بالعمرانية، برفض دعوى إثبات النسب التي أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير.

 

وقالت السيدة أمام المحكمة في وقت سابق، إنها تعرفت على اللاعب من خلال أحد الأصدقاء وطلب منها الزواج بعقد عرفي من خلال محامٍ يُعد صديقًا له، وذلك بعد قصة حب جمعت الطرفين في وقت سابق، واستئجار شقة سكنية لها بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض.

 

وأكدت السيدة أمام المحكمة أن اللاعب وفّر مسكن زوجية بعد زواجهما عرفيًا، عبارة عن شقة إيجار جديد، من أجل المعيشة بها.

 

وكشف المحامي مينا مجدي، دفاع اللاعب أن محكمة الجيزة، أصدرت قرارًا بحبس اللاعب سنة مع الشغل، لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي، حيث اتهمته سيدة بالزواج منها عرفيا وحملها منه وقيامه بسرقة العقد العرفي الخاص بها وإنكار زواجهما.

 

كما أوضح محامي اللاعب أنه جار إعداد معارضة على قرار الحبس لتقديمها إلى هيئة المحكمة، موضحًا أنه لم يتلق موعد الجلسة وأن الحكم على اللاعب صدر غيابيًا.

 

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