الجمعة 17 يونيو 2022
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

طفلة سعودية في صورة تذكارية مع الأميرة ديانا.. كيف أصبحت الآن؟

بموافقة الزوجة.. مارس الرذيلة مع الأم وابنتها وأرسل الفيديو لطليقها(تفاصيل صادمة)

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

«السيسي» يصدرًا قرارًا بعزل رئيس مجلس الدولة من وظيفته

بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

حكم دفن الرجل بجوار أمه وأخذ شيئًا من ملابسها في كفنه؟

ADS
 

بعد حالة الرعب.. طبيب يحسم جدل الخطف بـ«شكة دبوس»

2022_6_15_22_7_1_873
ا
Native
Teads
الخميس، 16-06-2022 10:26 ص
بعد حالة الرعب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تسجييلات صوتية وروايات حول انتشار ظاهرة الخطف في المواصلات العامة عبر "شكة الدبوس".
من جانبه أكد الدكتور أيمن ثروت، أستاذ التخدير بجامعة عين شمس، أن العلم ليم يتوصل حتى الآن لحقن الإنسان تحت الجلد في المواصلات العامة أو الطرقات من أجل تخديره، ثم اختطافه كما أشيع مؤخرا.

وأوضح أستاذ التخدير أنه يحتاج لتخدير المريض إلى حقن 15 ملم على الأقل من العقار في الوريد، وأن العملية تستغرق دقيقتين على الأقل للبحث عن الوريد وحقن الجرعة بتروي حتى لا يفقد الإنسان حياته.

وأضاف ثروت، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرنامج التلفزيونية أنه بعد تخدير المريض، يقوم الطبيب المصاحب له لمتابعة حالته الصحية، حتى لا يفقد الوعي أو حياته، «الجرعة المظبوطه لازم تكون في الوريد، وبتكون فيه أجهزة معينة حتى لا يفقد حياته، والموضوع مش بهذه البساطة».

واستطرد الطبيب: «ممكن أديله شكه في العضل بواقع 10 ملم في عقار معين، وبنستنى عليهم ربع ساعة حتى يتم عملية الإغماء، ومفيش حاجة اسمها سبراي لأنه بياخد وقت وده مش هيحصل في المواصلات العامة، وأكيد الناس هتاخد بالها، وأول ما سمعت الشائعات دي كنت بضحك لأن اللي عمل كدة بيبحث عن التريند».

وكانت بدرية طلبة، وجهت الشكر لكل من اطمأن على ابنة شقيقها بعدما كتبت على فيسبوك بوست، قالت فيه أن ابنة شقيقتها تعرضت لمحاولة خطف عن طريق الإبر الطبية وكتبت في البوست الأخير: «بشكر كل اللي اهتم وسأل واطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنو على البنت من باباها وبكرر تاني انا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ».
 

إقرأ ايضا

shakirainsta

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

205673

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

2021_5_7_0_3_52_185

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

أخبار متعلقة

1462620725_cellules-souches-japon-facebook

وفاة الدكتور أحمد سمير بأزمة قلبية مفاجئة أثناء إجراء عملية لمريض

Capture

خلع ملابسها بالكامل وفعل جريمته.. ضبط ممرض تقمص دور طبيب وهتك عرض مريضة