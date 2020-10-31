السبت، 31-10-2020
08:44 م
أشاد الإعلامي الرياضب أحمد شوبير
، بـ"" إدوارد ميندي" حارس مرمى تشيلسي
الإنجليزي، عقب تألقه مع فريقه اليوم.
وذكر "شوبير
" على "تويتر" أن الحارس المتألق غير مقولة تاريخية بشأن حراس المرمى.
وكتب: "إدوارد ميندي " مع تشيلسي
يتخطي مقولة الحارس نصف الفريق حارس رائع جداً".
وحقق فريق تشيلسي
الإنجليزى، فوزا هاما على مضيفه بيرنلى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".