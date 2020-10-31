الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

بعد تألقه اليوم.. "شوبير": هذا الحارس غيّر التاريخ

202003060751415141
بعد تألقه اليوم.. "شوبير": هذا الحارس غيّر التاريخ
 
السبت، 31-10-2020 08:44 م
أشاد الإعلامي الرياضب أحمد شوبير، بـ"" إدوارد ميندي" حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، عقب تألقه مع فريقه اليوم.

وذكر "شوبير" على "تويتر" أن الحارس المتألق غير مقولة تاريخية بشأن حراس المرمى.


وكتب: "إدوارد ميندي " مع تشيلسي يتخطي مقولة الحارس نصف الفريق حارس رائع جداً".



وحقق فريق تشيلسي الإنجليزى، فوزا هاما على مضيفه بيرنلى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

شوبير

وفاة لاعب كرة قدم مصري .. و شوبير ينعيه