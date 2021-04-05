بعد اتهامها.. مالا تعرفه عن زوجة الأمير حمزة بن الحسين ؟

الإثنين، 05-04-2021
08:08 م
محمد فضل
تصدر اسم بسمة العتوم زوجة الأمير “حمزة بن الحسين ” البحث على محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد اتهامها بالتواصل مع جهات خارجية بهدف زعزعة استقرار وأمن الأردن.
وزوجة الأمير حمزة
هي بسمة محمود حسن
بني أحمد العتوم وتعرف باسم بسمة حمزة نسبة إلى زوجها الأمير حمزة
بن الحسين بن طلال، وهي طيارة أردنية كندية، وهي الزوجة الثانية للأمير حمزة.
ولدت بسمة العتوم في ستارتفورد، وأكملت تعليمها الإعدادي والثانوي هناك، حيث درست في مدرسة ستارتفورد المركزية الثانوية، ثم التحقت بكلية فانشاو في لندن، قبل التسجيل في جامعة ويسترن أونتاريو.
تركت بسمة العتوم، دراستها في الرياضيات في جامعة ويسترن أونتاريو لممارسة فن الطيران كهواية في كندا، قبل أن تنتقل إلى الأردن في عام 2005 وتلتحق بأكاديمية الشرق الأوسط في عمان لتتمكن بعد ذلك من الحصول على رخصة مدرب طيران. انضمت بعد ذلك في عام 2007 لأكاديمية إيلة لتدريب الطيران في مدينة العقبة.