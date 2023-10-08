بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان

الأحد، 08-10-2023
10:48 ص
كشف تسريب
صوتي تفاصيل جديدة في خلاف الفنان محمد عادل
"ميدو" مع الفنانة لقاء سويدان
بسبب مسرحية "سيد درويش".
وانتشر تسريب
صوتي للممثل ميدو عادل من بروفات مسرحية "سيد درويش" التي عرضت قبل أيام على مسرح البالون في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.
ويبدو محمد عادل
"ميدو" منفعلا في المقطع المتداول، إذ يقول: "يا شوية فشلة.. فاكرين نفسكم بني آدمين.. أنتم أتفه من كدة بكتير.. كل واحد عارف نفسه كويس".
وكانت الممثلة لقاء سويدان
صفعت زميلها محمد عادل
بعد انتهاء العرض المسرحي "سيد درويش" على مسرح البالون، قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويفضوا الاشتباك بينهما، وسط صدمة وذهول أبطال العرض.
وكشفت لقاء سويدان
في مقطع فيديو عبر "إنستغرام" تفاصيل خلافها مع محمد عادل
وصفعها له، قائلة: "البني آدمين تظهر في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، مش عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر".
واتهمت محمد عادل
بالسخرية منها، مؤكدًة أنها تتعامل مع الأمر ببساطة، وأنها ستنال حقها، قبل أن تخضع للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية، وقالت في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" إن الصفعة جاءت "رد فعل".
من جهته، قال ميدو عادل في تصريحات تليفزيونية: "هذه المرة كل الناس وشهود العيان قالوا لي إنها (لقاء سويدان
) هتموت وتستفزك، ولما عملت الحركة دي (الصفعة) كنت سأتعدى عليها لولا تدخل زملائي".