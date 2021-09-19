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بشرى سارة.. دولة عربية تعلن حاجتها لمليون عامل مصري خلال أيام

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الأحد، 19-09-2021 10:02 ص

قال وزير العمل الليبي علي العابد، أن مليون عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح العابد في تصريحات صحفية، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.
وأضاف، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بحوالي 19 مليار دينار ليبى وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة "عودة الحياة" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.
وقال العابد أن هذه العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر.
وأشار المسؤول الليبي، إلى أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.
 

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