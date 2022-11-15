بسبب فيروس الأطفال المنتشر.. تحذير من هاني الناظر لكل الأمهات

الثلاثاء، 15-11-2022
09:02 ص
ناشد الدكتور هاني الناظر
، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز
القومي للبحوث الأسبق، الأمهات بإبقاء الاطفال فى المنزل والذهاب إلى الطبيب على
الفور عند ظهور أى من أعراض فيرس المخلوى.
كتب هانى الناظر ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أناشد كل أم في
حالة إصابة طفلها بأعراض ارتفاع في درجات الحرارة مع كحة وسيلان في الأنف وعطس
بضرورة إبقائه في المنزل وعرضه على أقرب طبيب أطفال".
وتابع: "أرجو عدم ذهابه للمدرسة حفاظا على صحته ومنعا من نقل ونشر
العدوى بين زملائه في المدرسة".
يسبب الفيروس
المخلوي التنفسي rsv،
التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع الانتشار للغاية لدرجة أن بعض
العلماء يؤكدون إصابة معظم الأطفال
به قبل بلوغهم السنتين، كما أنه يمكن أن يصيب
البالغين أيضًا.