بسبب سد أثيوبيا.. عالم جيولوجي يحذر من تكرار كارثة درنة في مصر

سد النهضه

حذر الدكتور عباس شراقي، الجيولوجي وخبير المياه المصري، من تكرار سيناريو درنة الليبية في مصر، موضحًا أنه حال حدوث انهيار لسد النهضة ستكون هناك كارثة، معقبًا: «مدينة درنة تعرضت للفيضانات مدمرة بسبب انهيار سدين فقط، ولكن الكارثة ستكون أكبر في سد النهضة».



تكرار كارثة درنة في مصر



ونشر عباس شراقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قائلًا: « ما حدث في درنة الليبية يعود لعدة أسباب منها البشرية والأخرى الطبيعية، مؤكدًا أن سد النهضة أكبر نحو 3 آلاف مرة من السدين الليبين في درنة، كما أن منطقة سد النهضة منحدرة مما يزيد من فرص الفيضانات المدمرة».



مخاطر انهيار سد النهضة



وأثار شراقي الجدل بعد نشره دراسة عملية له، نشرت في 2011، حيث كشفت عن مخاطر سد النهضة، وجاء في نص الدراسة التي نشرها التالي:



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