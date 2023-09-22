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بسبب سد أثيوبيا.. عالم جيولوجي يحذر من تكرار كارثة درنة في مصر

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سد النهضه
الجمعة، 22-09-2023 01:39 م نسمه عبد الوهاب
حذر الدكتور عباس شراقي، الجيولوجي وخبير المياه المصري، من تكرار سيناريو درنة الليبية في مصر، موضحًا أنه حال حدوث انهيار لسد النهضة ستكون هناك كارثة، معقبًا: «مدينة درنة تعرضت للفيضانات مدمرة بسبب انهيار سدين فقط، ولكن الكارثة ستكون أكبر في سد النهضة».

تكرار كارثة درنة في مصر

ونشر عباس شراقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قائلًا: « ما حدث في درنة الليبية يعود لعدة أسباب منها البشرية والأخرى الطبيعية، مؤكدًا أن سد النهضة أكبر نحو 3 آلاف مرة من السدين الليبين في درنة، كما أن منطقة سد النهضة منحدرة مما يزيد من فرص الفيضانات المدمرة».

مخاطر انهيار سد النهضة

وأثار شراقي الجدل بعد نشره دراسة عملية له، نشرت في 2011، حيث كشفت عن مخاطر سد النهضة، وجاء في نص الدراسة التي نشرها التالي:

زيادة تعرض فرص السد للانهيار نتيجة لعدة عوامل جيولوجية
إغراق نصف مليون فدان من الأراضي والغابات حال حدوث إنهيار
العمر الافتراضي للنهر يترواح بين 25 إلى 50 عاما
زيادة فرص حدوث الزلازل في منطقة السد
تجهير أكثر من 30 ألف شخص من منطقة البحيرة

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