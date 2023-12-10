الإثنين 11 ديسمبر 2023
توقيت مصر 00:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

بتر قدم المخرج أحمد البدري

سعودي يعرض الزواج على فجر السعيد في مطار الكويت.. شاهد رد فعلها

فيفي عبده تصدم الصحفيين في عزاء ناهد فريد شوقي: "أشوفكم بكره في عزا تاني"

قصة حب ملتهبة انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز الغربية

طفل كويتي يفاجئ مذيعة اقتربت منه: "ابعدي عني شوي"

بيرفع رجله البنطلون اتقطع.. موقف محرج لـ محمد رمضان أثناء التصوير (فيديو)

فنانة سعودية تثير الجدل بظهور جرئ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

أثار الجدل.. رد ساويرس على مشاركة "أوراسكوم" في بناء سد النهضة

قوة خاصة إسرائيلية تصل لمكان جندي أسير في غزة فكانت المفاجأة (فيديو)

بتر قدم المخرج أحمد البدري

IMG-20231210-WA0012
أحمد البدري
الأحد، 10-12-2023 01:36 م

تعرض المخرج أحمد البدري، لأزمة صحية تسببت في بتر قدمه بمعهد ناصر.
ومن جهته، قال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري عبر حسابه في "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر".
وتابع: "أبي وأخي وأستاذي وزوج أختي أحمد البدري.. اسأل الله لك العافية والصبر على ما أنت فيه الآن.. وتحت رجلك يا أستاذي لحد ما تبقى أحسن من الأول إن شاء الله".
الجدير بالذكر أن أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، وترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب".

إقرأ ايضا

ق

فيفي عبده تصدم الصحفيين في عزاء ناهد فريد شوقي: "أشوفكم بكره في عزا تاني"

خ

قصة حب ملتهبة انتهت بالزواج ثم القتل لسبب صادم.. جريمة تهز الغربية

download

طفل كويتي يفاجئ مذيعة اقتربت منه: "ابعدي عني شوي"