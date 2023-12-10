بتر قدم المخرج أحمد البدري

الأحد، 10-12-2023
01:36 م
تعرض المخرج أحمد البدري، لأزمة صحية تسببت في بتر قدمه بمعهد ناصر.
ومن جهته، قال شقيق زوجة المخرج أحمد البدري عبر حسابه في "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر
.. متواجد في معهد ناصر".
وتابع: "أبي وأخي وأستاذي وزوج أختي أحمد البدري.. اسأل الله لك العافية والصبر على ما أنت فيه الآن.. وتحت رجلك يا أستاذي لحد ما تبقى أحسن من الأول إن شاء الله".
الجدير بالذكر أن أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، وترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب".