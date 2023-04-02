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بالفيديو.. تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا في الهلال

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بالفيديو.. تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا في الهلال

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عمرو أديب
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الأحد، 02-04-2023 09:00 ص

 

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"عدد كبير من المصريين اليوم كانوا متواجدين للإفطار في ستاد القاهرة، وهو العدد الأعلى على مدى سنوات كثيرة، منوها إلي أن الإفطار اليوم في ستاد القاهرة كان إفطار جماعي تاريخي ضخم ، قائلًا: "الجماهير كانوا بيفطروا ومستنين بركة شهر رمضان تحل على الأهلي وجماهيره".

وأكمل،:"كهرباء موهوب بالفطرة وقف الكرة على وش رجله، وسجل الكره وألقى بجسده على الأرض أسدًا سعيدًا متنمرًا، كهرباء عامل فارق في فرقة الأهلي وهدفه سحر تاريخي"، موضحًا أن الأهلي لازم يفهم أن الضغط العالي يجب أن يستمر والهدف لا يكفي أي شيء يمكن أن يحدث.

 

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