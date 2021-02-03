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بالصور.. وفيات ومصابون في حادث مروع بالسكة الحديد

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بالصور.. وفيات ومصابون في حادث مروع بالسكة الحديد
 
الأربعاء، 03-02-2021 07:19 م الطيب حسين
وقع وفيات ومصابون في حادث مروع بالسكة الحديد شهده مزلقان القوصية بمحافظة أسيوط.

وتسبب الحادث في مصرع سائق القطار ومساعده وآخر، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال شاهد عيان: "الإهمال والاستهتار
سائق سيارة تحمل ونش وجد مزلقان القوصية مغلق فمحبش ينتظر ٥ دقايق ودخل على شريط القضبان واصطدم بقطار اسبانى فى الوقت نفسة كان معدى قطر تانى وتهشمت اجزاء منة
إلى الآن الحصيلة ٣ وفيات بينهم سائق القطار الاسبانى ومساعدية مع وجود إصابات
السائق المتسبب فى الكارثة هرب ونجح رجال قسم القوصية فى القبض عليه
الاصطدام كان قوى جدا لدرجة الونش حطم الكابينة بالكامل
تخيل منظر السائق ومساعدية وهو يرى الموت امامة فاذا قفز مات وان بقى مات".



 

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