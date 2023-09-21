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النصر يحدد موقف رونالدو من المشاركة أمام أهلي جدة

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كرستيانو
الخميس، 21-09-2023 01:56 م نسمه عبد الوهاب
يتلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره الأهلي، يوم غد الجمعة، على ملعب مرسول بارك، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023/2024.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي‏ كريستيانو رونالدو مهاجم النصر أجرى فحصا طبيا، أمس، في مقر النادي العاصمي قبل إنطلاق التدريبات بساعة للتأكد من سلامة مفصل القدم، عقب إصابته خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن الجهاز الطبي أبلغ البرتغالي، ‎كريستيانو رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق كون المفصل لا يوجد فيه تورم، ليجري بعدها تدريبا استرجاعيا، ويصبح جاهزا لمواجهة الراقي.

ويحتل الكواسر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فارس نجد للمباراة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

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