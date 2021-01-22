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الموت يفجع الكاتب خالد منتصر

خالد-منتصر
الكاتب خالد منتصر
 
الجمعة، 22-01-2021 11:17 ص المصريون
غيب الموت منذ قليل الكاتبة كوثر هيكل أرملة الراحل أبو بكر عزت وحماة الكاتب خالد منتصر الذى أعلن على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمى الثانية وأم حبيبتى وزوجتى سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".


كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت وهي مؤلفة وكاتبة بدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها (الحب الكبير) كسهرة تليفزيونية حملت اسم (لمن نحيا) وتنوع إنتاجها في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة (زنين) مع المخرج الراحل حسين كمال.

 

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