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المفتي يحسم الجدل بشأن التداوي بأخذ عضو من الخنزير

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المفتي
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السبت، 20-11-2021 09:54 ص
حسم الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجدل في الحكم بالتداوي بعضو من أعضاء الخنزير.
وقال "علام" خلال لقاء مع برنامج “نظرة”، أن “المواد المتخذة من الخنزير يتم تحويلها إلى مادة أخرى بفعل المعالجات الكيمائية، حينها تصبح تلك المادة جديدة كليا بحيث لا يصدق على المادة الجديدة أي شيء من المادة القديمة، وهنا لا يصح أن يكون هذا التداوي بهذا العضو ما زال يحمل التحريم كما كان في السابق”.
وأضاف علام أن “الخنزير لم يتحول ولكن الذي تحول هو العضو الذي تم استئصاله من الخنزير من أجل التداوي، بعد إجراء تغييرات كيمائية عليه”.
وتابع: “مع التقدم العلمي وأبحاث التداوي ولا نجد بدائل للعضو المأخوذ من الخنزير فالضرورات تبيح المحظورات”.
أما في إطار الحديث عن حكم تناول لحم الخنزير، فأشار إلى أن هذا الأمر “محرم في القرآن الكريم، ولكن ضمن الحالات الضرورية يسمح بذلك الأمر في تلك الحالة”.
 

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