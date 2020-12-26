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القوي العاملة تسترد 9 مليون ليرة كفالة 6 مصريين

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القوي العاملة تسترد 9 مليون ليرة كفالة 6 مصريين

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
 
السبت، 26-12-2020 10:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في بيروت – لبنان نجح في استرداد 9 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين .
و أوضح الوزير أن الكفالة البنكية تفرض علي الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل ويتوجب علي صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل .
و أضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير تلقي تقرير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، وتناول ما تم تحقيقه من إنجازات خلال نوفمبر الماضي، حيث تم توفير 15 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، فضلا عن اعتماد 8 عقود عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، ومازال هناك 4 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 13 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
وأشار إلي أن المكتب أجري زيارتين للجهات الحكومية المعنية، وزيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، مع عقد لقاءين مع التجمعات العمالية، حيث يوجد 50 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و21 طلبًا تم إحالتها إلى الأمن العام، و11 حالة تمّ نقل كفالةها، و19 قيد المراجعة بالأمن العام.
 

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