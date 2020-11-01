القوي العاملة تحصل 111 مليون جنيه مستحقات المصريين بالأردن

الأحد، 01-11-2020
02:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير القوي العاملة
محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة
القوي العاملة
بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بالأردن نجح في تسوية عدد من شكاوي
العمالة
المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم بعدما تقموا بشكوي بشأنها .
يأتي ذلك بالإضافة إلي معاشات الضمان وبلغت 7 ملايين و 97 ألف و 191 دولار
منها 5 مليون و 851 ألف و 736 تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين
نهائيا و الباقي مليون و 245 ألف و 455 دولار مستحقات تسوية الشكاوي العمالي أي ما
يوازي 111 مليون و 71 ألف و 38 جنيه تقريبا .