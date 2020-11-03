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القبض على 3 مدربين في نادي سموحة والسبب صادم

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فرج عامر
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:25 م محمد فضل

ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مدربين في قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي سموحة .
جاء ذلك عقب استبعاد نجل مسؤول كبير من قطاع البراعم ليتم استخدام نفوذه وإلقاء القبض على ثلاثة مدربين مساء أمس " الاثنين "، بدون أي سبب .
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي انه قد تم اتخاذ خطوات جادة للغاية وحاسمة للحفاظ على كرامة ومكانة العاملين بالنادي بشأن الواقعة التي حدثت بالامس مؤكدا ان مجلس ادارة النادي لا يقبل ابدا المساس بمدربية ويرفض بشكل قاطع تدخل اي ولي امر ايا كان في الشئون الفنية او التقيمات التي تتم داخل الفرق بشكل دائم .
وقال المهندس محمد فرج عامر انه تواصل مع مسئولين كبار ممن يعنيهم الأمر وتم النقاش معهم لمراجعة الامر بشكل تام واتخاذ القرارات التي من شأنها إرساء العدالة والحق وإرسال رسالة طمأنينة لأعضاء نادي سموحة الشرفاء.
 

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