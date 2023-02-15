الأربعاء 15 فبراير 2023
توقيت مصر 12:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة تكشف عن التحاليل المطلوبة قبل الزواج وسعرها

والد حلا شيحة يخرج عن صمته بعد ظهورها بدون حجاب

مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

أول ظهور لـ هشام جنينة بعد خروجه من السجن

شاهد ماذا قال والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها في أول ظهور له

مرصد الزلازل التركي يعلن عن هزة أرضية جديدة في مدينة كهرمان مرعش

شاهد.. اشتباكات بالأيدي بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي

القبض على "بيبو دامبل" بسبب فيديوهاته على مواقع التواصل

حبس سيدة 10 سنوات والسبب 620 جنيهًا.. ماذا حدث؟

أصالة تثير الجدل بصورة حميمية رفقة زوجها بمناسبة عيد الحب

ADS
 

الصحة تكشف عن التحاليل المطلوبة قبل الزواج وسعرها

1847718_0
متحدث الصحة
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 12:20 م

 

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف من فحوصات ما قبل الزواج هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج قبل عقد القران.

 

وشدد في منشور توعوي على أن تلك الفحوصات ليست جديدة، وإنما إلزامية منذ عام 2008 بموجب قرار وزير الصحة حينها، وقرار وزارة العدل أيضًا، والذي اشترط إبراز شهادات الفحوصات قبل إتمام إجراءات الزيجة.

 

وجرى إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية مثل: الالتهاب الكبدي الوبائي A-B، ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ومُعامل rh، وفصائل الدم، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السمنة، ونسبة الهيموجلوبين، إضافة إلى فحص وراثي يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي.

 

وشدد على ضرورة التوجه إلى مراكز أو وحدات الرعاية الأساسية المتواجدة في جميع المحافظات لإجراء الفحوصات المطلوبة.

 

ولفت إلى أنه خلال مبادرة الرئيس لفحص ما قبل الزواج، يتم تقديم مشورة خاصة بالإرشاد النفسي والاجتماعي بهدف تدريب الزوجين على حل المشاكل الزوجية وتدريبهم على التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية، واحترام الأعراف والتقاليد الداعمة للأسرة.

 

وعن أسعار فحوصات ما قبل الزواج، أشار متحدث الصحة إلى أن إجمالي الفحوصات المعملية المضافة لا تتجاوز 180 جنيهاً، وهي بسعر التكلفة.

 

إقرأ ايضا

219643-بنات-أحمد-شيحة-فى-معرضه-الفنى--(3)

والد حلا شيحة يخرج عن صمته بعد ظهورها بدون حجاب

2023_2_6_12_42_7_253

مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

2023_2_14_21_30_38_966

أول ظهور لـ هشام جنينة بعد خروجه من السجن