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الصحة تعلن عدد مصابي الفطر الأسود: هذا الخطأ سبب الإصابة به

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السبت، 10-07-2021 12:38 م

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، أن عدد مصابي الفطر الأسود الذين رصدتهم وزارة الصحة يتراوح بين 25 إلى 30 شخصا.
وأشار حسني إلى أن “الفطر الأسود كمرض ليس مرتبطا بفيروس كورونا المستجد، لكنه يظهر كنتيجة لضعف مناعي، أيا كان السبب المؤدي لهذا الضعف”.
وأوضح أن بعض حالات كورونا تلقت أدوية بشكل مفرط أثناء علاجها من الفيروس، وعلى أساس غير علمي وبعيدا عن إشراف وزارة الصحة، ما أسفر عن إصابة أصحاب هذه الحالات بالفطر الأسود.
ولفت إلى أن العامل المناعي حاسم جدا في قضية التعافي من فيروس كورونا وتبعاته.
 

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