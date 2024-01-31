الخميس 01 فبراير 2024
توقيت مصر 18:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك الرسمية

فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب بالقاهرة

الدينار الكويتي قفز بشدة.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

القبض على ضباط شرطة وجيش ومسؤولين في السعودية.. إليكم التفاصيل

وفاة مبكرة.. علامة في قبضة اليد عند المصافحة تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية

تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)

الشرطة تلقي القبض على الفنانة دنيا بطمة لتنفيذ حكم حبسها

"منع مراته".. مدير بنك يضرب طبيب بحديدة ويصيبه بنزيف في المخ داخل المستشفى

السبب صادم.. اعترافات الزوجة التي خدّرت شقيقتها ليغتصبها زوجها

الأربعاء، 31-01-2024 02:12 م


أدلت المتهمة في واقعة تخدير شقيقتها لتمكين زوجها من التعدي عليها جنسيًا وتصويرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، باعترافات أمام النيابة العامة.
وأكدت المتهمة ارتكابها الواقعة نزولاً على رغبة زوجها، لتهديده لها بالانفصال عنها في حالة رفضها، وخشيتها من زواجه بأخرى كونه الزوج الخامس لها – بحسب أقوالها.
كان قسم شرطة الدخيلة، تلقى بلاغًا من موظفة، 39 عامًا، مقيمة بالقاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.
أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، صحة الواقعة، وتبين قيام المدعوة "ت" 46 عامًا، موظفة، وزوجها "ع" 57 عامًا، عامل، بتخدير الضحية داخل الشقة.
وكشفت التحقيقات أنه عقب تخديرها مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى "شقيقتها" بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.
قدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهما في الميعاد القانوني.

إقرأ ايضا

IMG-20240201-WA0020

فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

IMG-20240201-WA0010

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

IMG-20240201-WA0019

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب بالقاهرة

أخبار متعلقة

IMG-20240131-WA0008

"نزل رجلك يا أستاذ".. سائق يوجه 3 طعنات لأحد الركاب لسبب غير متوقع

IMG-20240130-WA0008

أب يمارس الجنس مع ابنته البالغة 17 عامًا بحيلة شيطانية لمدة 8 سنوات

IMG-20240130-WA0009

الأول ضاجعها 15 دقيقة.. التحقيقات تكشف ما فعله 3 شباب في فتاة المرج

download

ضبطته كاميرا مراقبة.. السجن 10 سنوات لهاتك عرض فتاة العجوزة

IMG-20240117-WA0017

حملت من عشيقها وقتلت زوجها.. التفاصيل الكاملة لجريمة الجميلة العشرينية

IMG-20231221-WA0011

"عمو خدني الشقة وعمل معايا حاجات وحشة".. تفاصيل واقعة القاهرة الجديدة المخزية