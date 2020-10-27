الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الدوحة تكشف عن حجم استثمارات ألمانيا في قطر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال

كشف رئيس غرفة قطر ، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، عن أن حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا وصل إلي حوالي 100 مليار يورو .
و أشار أثناء مداخلته في اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي و مجلس الإدارة و الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة العربية الألمانية إليأن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي بلغت حوالي 44.3 مليار يورو صادرات عربية إلي ألمانيا .  
جدير بالذكر أن الاجتماع عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية و عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة .
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

5f8dbfa2cd55f

تحرك سعودي جديد بشأن هذا الملف الخليجي

khadidja_557110402

عاجل.. الموت يفجع مذيعة الجزيرة في حادث سير بقطر

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

مستشارة ألمانيا تحذر العالم أجمع من عودة خطر كورونا

ارشيفية

مفاجأة.. إسرائيل تعلن تحويل 100 مليون دولار لـ" حماس"

222

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

قرقاش

وزير خارجية الإمارات والبحرين يردان على الاتهامات الخطيرة لوزير الدفاع القطري: هذيان