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الخطأ الذي تسبب في إيقاف «الطاروطي» عن قراءة القرآن في الإذاعة

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الثلاثاء، 10-05-2022 11:05 ص


قرر محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إيقاف الشيخ محمد علي الطاروطي عن تلاوات الهواء، على خلفية الخطأ الذي ورد منه في قرآن فجر السبت الماضي، وإحالته نقابة القراء للتحقيق.
وجاء خطأ الشيخ محمد علي الطاروطي في قوله تعالى "فلما رأينّه" وهي تعود على النسوة اللاتي شاهدن سيدنا يوسف عليه السلام، وتلاها خطأ بقوله "رأيناه" ما جعل الضمير هنا يعود على الرجال وليس النساء.
ومن جانبه، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة استدعت الشيخ محمد علي الطاروطي، للتحقيق معه أمام لجنة المتابعة بالجلسة المقبلة يوم 2022/5/28.
وقال نقيب القراء،إنه سيتم التحقيق مع القارئ محمد علي الطاروطي أمام لجنة المتابعة بالنقابة، بناء على ما ورد من الإذاعة المصرية.
وأضاف حشاد، أنه تابع بنفسه الأخطاء التي وقع فيها الشيخ محمد علي الطاروطي في قرآن فجر الجمعة الماضية، وحدث تواصل مع الإذاعة المصرية، وبناء عليه تم إيقافه.
 

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