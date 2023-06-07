الحكومة توجه 8 نصائح للمواطنين لتجنب «عواصف الخميس

الأربعاء، 07-06-2023
01:52 ص
نسمه عبد الوهاب
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعض النصائح للمواطنين، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس
اليوم
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من التغير الكبير في حالة الطقس
يوم الخميس المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والتي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على معظم أنحاء البلاد
تجنب الخروج من المنزل في حالات العواصف الترابية هو الأفضل، ولكن إذا كنت مضطراً للخروج، يمكن اتباع بعض النصائح التالية لتجنب الأضرار الناجمة عن العواصف الترابية:
1- ارتدِ ملابس تغطي الجسم بشكل جيد، ويفضل اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة. 2- استخدم قناع الوجه والأنف لتجنب استنشاق الغبار والجسيمات.