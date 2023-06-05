الإثنين 05 يونيو 2023
توقيت مصر 07:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طفل ثلاث أيام يفعل أمر أثار دهشة الجميع ..تفاصيل

الأرصاد: رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع...تفاصيل

رجل يستغيث بمحمد رمضان والآخر يستجيب: "أنا عينيا ليك"

إبراهيم فايق يفتح النار على عصام الشوالي بسبب الأهلي

والد حسام حبيب يثير الجدل من جديد بسبب لقب "صوت مصر"

انتهت المغامرة.. باريس سان جيرمان يعلن خبر هام فما هو ؟

كولر... محمد الشناوي سيكون جاهزًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد كورونا فيروس أنفلونزا الطيور يهدد العالم من جديد...تفاصيل

زوجة حسن شاكوش:"هعمل في نفسي حاجة يا إما هفضحه"

قرار من النيابة العامة بشأن السائق المتسبب في حادث الطريق الأوسطي

الأرصاد: رياح خماسينية مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع...تفاصيل

zof864Z7
صورة
الإثنين، 05-06-2023 05:07 ص نسمه عبد الوهاب
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة رياح خماسينية نهاية الأسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية، وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، وستبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة في القاهرة، وقد تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد.

وتابعت غانم في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة".

كما توقعت عضو المركز الإعلامي أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو مترًا في الساعة، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية.

إقرأ ايضا

كطكط

طفل ثلاث أيام يفعل أمر أثار دهشة الجميع ..تفاصيل

MyTE8Stg

رجل يستغيث بمحمد رمضان والآخر يستجيب: "أنا عينيا ليك"

2021_12_5_15_43_3_404

والد حسام حبيب يثير الجدل من جديد بسبب لقب "صوت مصر"