الحبس والغرامة.. وزير التعليم يكشف مصير ٦٤١ من طلاب الثانوية العامة

الإثنين، 31-07-2023
02:06 م
أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة
2023، أنه تم إحالة 641 طالب إلى النيابة العامة، وذلك لوجود مخالفات وارتكاب سلوكيات يعاقب عليها القانون.
وكانت الجهات التنفيذية والتشريعية، قد غلظت عقوبات غش وتسريب الامتحانات، وخاصة امتحانات الثانوية العامة
، وذلك لتغليظ عقوبة الغش وتسريب الامتحانات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإخلال بأعمال الامتحانات، وكان قد أصدر القانون خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
عقوبة تنتظر طلاب الثانوية العامة
ويعاقب طلاب الثانوية العامة
الذين قاموا بالإخلال بأعمال الامتحانات، وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وذلك إذا ما ثبتت مخالفتهم أو التهمة الموجهة إليهم.
وتتراوح عقوبة الإخلال بالامتحانات، والتي من بينها امتحانات الثانوية العامة
2023، ما بين الغرامة والحبس والحرمان من أداء الامتحانات لفترة زمنية معينة.
الحبس والغرامة
وفرض قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، عقوبات الحبس والغرامة على المتهمين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.