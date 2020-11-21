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التعليم العالي : عودة النشاط الطلابي الرياضي بهذه الإجراءات

الدكتور محمد فرغلي مدير الرياضة بوزارة التعليم العالي
الدكتور محمد فرغلي مدير النشاط الرياضي بوزارة التعليم العالي
 
السبت، 21-11-2020 09:12 ص أمينة عبد العال
أقيم اللقاء الرياضي للمعاهد بإشراف إدارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم العالي و بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية بمشاركة 300 طالب من طلاب المعاهد و مشرف في الألعاب الرياضية الجماعية .
و أكد الدكتور محمد فرغلي مدير النشاط الرياضي بوزارة التعليم العالي على مشاركة  منتخبات المعاهد في بطولات الجمهورية للجامعات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات و المعاهد في العاب  الدارتس بالجامعة الكندية وبطولة الجمهورية  للجامعات و المعاهد كرة السرعة  بالإسكندرية بالجامعة اليابانية كذلك في بطولة الجمهورية للجامعات و المعاهد في السلاح بالإسكندرية.
و أضاف في تصريحات خاصة لـ" المصريون "  أن الإدارة تسعى لختام هذا الشهر بتنظيم العديد من البطولات المركزية للمعاهد على مستوى الجمهورية مثل تنس الطاولة  والذي تحدد يوم الخميس 19 نوفمبر بالمدينة الشبابية بالأسمرات و بطولة الجمهورية للمعاهد في رياضة  كمال الأجسام في نهاية الشهر الحالي  و رفع الأثقال في بداية الشهر القادم .
وأشار إلي أن منتخبات الوزارة ستشارك في بطولات الدراجات المركزية على  مستوى المعاهد و كذلك القمية  على مستوى  الجامعات  و المعاهد و باقي الأنشطة الرياضية الأخرى.
يأتي هذا تحت الإشراف العام للسيد الأستاذ احمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية إلي يحرص على التواجد شخصيا داخل الملاعب و بين الطلاب و متابعة التامين و تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية و الأستاذ احمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب .
 

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